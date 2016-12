La moda dels pallassos terrorífics arriba a Manresa

Si passeja per Manresa de nit i li apareix un pallasso amb cara de pocs amics, no cridi ni corri: és una broma. A casa nostra també ha arribat la moda dels clowns 'terrorrífics'. Un d'ells ja s'ha deixat veure per l'entorn de la Seu i el barri antic. Un perfil a la xarxa social Instagram, @Manresaclown, permet seguir les seves malifetes i, en menys de dos dies, ja suma més de 650 seguidors.

Dins d'un vestit de colors vistosos i amagat darrere una màscara de clown diabòlic i de cabells llargs hi ha un jove de 15 anys i estudiant del l'institut Lluís de Peguera. Manresa se suma així a altres ciutats catalanes com Lleida o Barcelona que també tenen els seus propis pallassos sinistres.

A la capital del Bages ja hi ha qui s'ha trobat amb el clown. Dimarts a la nit una parella va ser víctima de la broma al carrer de les Reparadores. Tanmateix, la Policia Local no té constància d'avisos ni queixes. Les seves entremaliadures han quedat en un munt de comentaris a Instagram, majoritàriament d'adolescents.

L'origen de tot plegat es troba en un vídeo penjat a Youtube el 2014. Uns amics van tenir una maquiavèl·lica idea: vestir un actor de pallasso i enviar-lo a espantar usuaris de pàrquings i parcs públics en plena nit. El resultat va ser un tall viral que, des d'aleshores, suma 50 milions de reproduccions. Després han vingut seqüeles i centenars de persones ho han volgut imitar.

Al Canadà i als Estats Units, la situació s'ha descontrolat. La Policia de Toronto va iniciar dies enrere una investigació després que un grup anomenat "Clowns in the 6" amenacés a través de mitjans socials diversos col·legis de la ciutat. És només un dels molts incidents que s'han registrat a tot Amèrica del Nord. Fins i tot la cadena McDonalds, coneguda pel seu pallasso de cabell vermell i vestit groc, s'ha vist obligada a deixar d'utilitzar temporalment aquest personatge en festes per a nens davant la por d'alguns infants. En els casos més propers com el de Lleida, on ja fa uns quants dies que volta el seu bromista autòcton, les xarxes socials n'han fet més befa que protesta.

A Internet es pot trobar una bona pila d'aquests vídeos, en bona part dels quals qui més perjudicat en surt és el pallasso, apallissat per aquells a qui la broma no ha agradat, o detinguts per la policia.