Una cacatua soluciona un complicat trencaclosques en 2 minuts

Que les cacatues són un dels animals més intel·ligents del món no és cap secret. La protagonista d'aquest vídeo que s'ha convertit en viral ho ha tornat a demostrar. Es diu Monty i ha estat capaç de resoldre un complicat trencaclosques. El repte no era senzill. Per fer-ho havia d'esbrinar quins cargols descaragolar, quines comportes obrir i quines frontisses obrir. Tot i que la cacatua ja havia estat capaç de resoldre el trencaclosques fa un any, des d'aleshores no s'hi havia tornat a enfrontar. No obstant això, en només 2 minuts va ser capaç de treure'n l'entrellat.