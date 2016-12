VÍDEO: Recorre el Berguedà a vista de dron

Des de l´aire i en moviment constant. Un vídeo compartit a la plataforma Vimeo ofereix als usuaris una visió de la comarca del Berguedà d´una manera ben poc habitual.



Penjat i elaborat per l´usuari Fx Drone Go, el vídeo registra i comparteix espectaculars vistes de diferents racons de la comarca que han cridat l´atenció a un bon nombre d´internautes, captivats per poder veure una mirada diferent a racons que coneixen d´allò més bé; això sí, vistos a alçada d´ocell.







El meu Berguedà (Part 1) from FX DRONE GO on Vimeo.