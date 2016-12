Els millors ´memes´ de la Loteria de Nadal

Com era previsible, la Loteria de Nadal 2016 està captant tota l'atenció informativa d'aquest dijous 22 de desembre, però no només als mitjans de comunicació. També a les xarxes socials, el sorteig nadalenc s'ha convertit en una de les tendències del dia, i cal destacar tots els 'memes' que els usuaris amb més enginy han creat sobre la rifa nadalenca. Aquí us deixem una selecció dels més compartits.





No os olvidéis esta noche de dejar vuestros décimos de #LoteríaNavidad al lado de una imagen de Carlos Fabra. pic.twitter.com/B9AgPdtaG8 „ Bob Estropajo (@BobEstropajo) 21 de diciembre de 2016

Buenos días!



Yo soy uno con la bola... La bola está conmigo...



QUE LA SUERTE OS ACOMPAÑE!#LoteriaNavidad #Loteria



Y al resto... Salud! pic.twitter.com/lOJ88w9CMR „ Star Wars España (@StarWarsEs) 22 de diciembre de 2016