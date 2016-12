Converteix el seu lloc de treball en una atracció nadalenca

Una cosa és decorar una mica el teu lloc de treball quan arriba el Nadal, i una altra de ben diferent és el que ha fet aquesta dona nord-americana: ha convertit el seu lloc de treball en una oficina a Pennsylvania (EUA) en una atracció nadalenca a la que no li falta cap mena de detall. Ha tancat la seva taula amb 'fustes' simulant una casa amb el sostre nevat, la porta està emmarcada per dos arbrets de Nadal, i a l'interior també s'intueix que n'hi ha un altre. En resum, que no li falta cap detall.

La raó d'aquesta imatge tan poc usual és que l'empresa on treballa aquesta dona va decidir fer un petit concurs entre els empleats per premiar la millor decoració nadalenca del seu lloc de treball. I Melissa O'Neil s'ho va prendre molt, però que molt seriosament. Deninne Cardonick, una companya de Melissa, no va poder resistir-se a la idea de pujar a Facebook un vídeo ensenyant la increïble construcció.