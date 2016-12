Un ós vestit de flamenca ataca una presentadora a Rússia

La presentadora d'una televisió russa ha viscut una experiència que difícilment podrà oblidar, després que un ós l'hagi atacat en directe.

L'animal, de nom Bonya i vestit com una flamenca, havia d'actuar en un espai televisiu d'un canal rus. Mentre estava menjant tranquil·lament de la mà del seu cuidador, just abans de passar al plató, la presentadora es va acostar a l'animal per darrere i va intentar acariciar-li el coll.

Just en aquest moment, l'animal es va sentir amenaçat i va reaccionar amb gran agressivitat i donant diversos urpades, un dels quals es va enganxar amb la roba de la presentadora i va provocar que caigués a terra.

Afortunadament, el cuidador va aconseguir apartar l'ós de la seva víctima i calmar-lo. Finalment, la víctima de l'atac no va ser ferida i va sortir il·lesa de l'incident. No obstant això, va haver d'abandonar el plató visiblement nerviosa després d'un ensurt que no oblidarà mai.