Un gos arrisca la vida per protegir la seva companya ferida

Els protagonistes d'aquesta història de conte són molt reals i ens mostren, una vegada més, la noblesa dels animals. Ells són dos gossos als quals posteriorment van posar de nom Lucy i Panda.

La història comença dies abans de la vigília de Nadal, a les vies nevades d'un tren a Ucraïna. Allà mateix, al mig de les vies, jeu Lucy, malferida i incapacitada per moure pels seus propis mitjans. Però no està sola, a la gossa l'acompanya un altre gos, el seu fidel company Panda, que no es separa d'ella ni un segon.

Ni un segon, ni una mil·lèsima de centímetre se separa de la Lucy aquest valent que sap que ha de romandre al seu costat per mantenir-la calenta i protegida de qualsevol atacant i dels trens.

En aquestes circumstàncies romanen dos dies sencers fins que el dia de Nadal, Denis Malafeyev rep una trucada telefònica alertant de la situació perillosa de dos gossos desafiant a la mort en les vies del tren propera a la localitat de Tseglovka.

Malafeyev, que acostuma a rescatar animals, no s'ho va pensar dues vegades i fins allà va marxar per trobar-se amb una situació complicada: Panda no només tractava de protegir a la seva companya ferida dels trens, sinó de qualsevol persona que s'acostés massa.

Impotent per no poder acostar-s'hi, Malafeyev es va veure obligat a veure la mateixa escena una i altra vegada: un tren s'acosta a tota velocitat als animals, Panda posava al costat de Lucy i empenyia el seu cap cap avall, suficient com per evitar el cop.

Després de molts intents fallits, Malafeyev es va fer amb la confiança de Panda i va poder apropar-se prou per agafar a Lucy, treure-la de les vies i posar-la al maleter del seu cotxe.