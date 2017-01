´Super Mario Run´ fa el salt al món real

DevinSuperTramp, un usuari de YouTube que es dedica a traslladar videojocs al món real, té una nova creació basada en 'Super Mario Run', el videojoc de Nintendo per a mòbils iOS. El vídeo és espectacular i està ple de salts i cabrioles impossibles.

En el joc, Mario es mou cap endavant per si mateix, però necessita que el jugador faci un toc amb el dit per saltar sobre obstacles, evitar enemics i aconseguir la banderola al final dels nivells.

'Super Mario Run' té un mode en què Mario recull monedes i es dirigeix ??cap a la meta, i un altre on el jugador competeix contra els moviments d'altres persones que han completat el mateix nivell. A més, hi ha una mode on es podrà crear el Regne Xampinyó basat en els resultats de joc.

El primer joc de mòbils protagonitzat pel personatge més icònic de la factoria japonesa està disponible en més de 100 països i en nou idiomes per a iPhone i iPad.