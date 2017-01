VÍDEO: Hollywood planta Trump al ritme d''I will survive'

Al mal temps, bona cara. Una vintena d'actors i actrius de Hollywood han decidit afrontar amb humor l'inici de la presdiència del nou líder dels Estats Units, Donald Trump, i per fer-ho han decidit interpretar amb humor la lletra de la cançó 'I will survive', de Gloria Gaynor.

Rostres com els d'Emma Stone, Natalie Portman, James Garfield, Felicity Jones, Dev Patel, Chris Pine i Matthew McConaughey són tan sols alguns dels participants en aquest vídeo, elaborat per la revista W i amb el qual la indústria del cinema mostra el seu rebuig al magnat, tal i com ja va quedar ben palès en la recent cerimònia d'entrega dels Globus d'Or.