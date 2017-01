VÍDEO: Les semblances entre el discurs de Trump i el de Bane, un dolent de Batman

Més enllà de les propostes de futur i els missatges que va donar el president dels Estats Units Donald Trump en el seu discurs d'investidura, aquest divendres, alguns internautes han trobat en el parlament un altre detall molt més curiós. Es tracta de les semblances entre alguns fragments de la intervenció de Trump amb el monòleg final del malvat Bane (Tom Hardy), un dels personatges principals de la pel·lícula 'The Dark Knight Rises'.

En concret, el tros que ha despertat més comentaris és un en el qual el mandatari assegura que en la seva presidència 'prendrà el poder a Washington' per donar-lo 'al poble'. Un discurs molt semblant al que fa Bane quan assegura que salvarà Gotham, la ciutat on es desenvolupen les aventures del Cavaller Fosc, dels corruptes 'per donar-lo al poble'.

I no només això, ja que la comparativa demostra com Trump i Bane fins i tot comparteixen una entonació similar i l'ordre i la durada de les pauses a l'hora de pronunciar la frase.