Què passa si es creua la polèmica dels plens amb un fragment d'El hundimiento?

La colla dels plens viu submergida en una crisi després que el cap expulsés tres dels seus membres que demanen més democràcia. Fugint de la confrontació i de la polèmica, hi ha qui s'ho ha pres amb humor. El canal de Youtube Berguedà Online TV n'ha fet una paròdia utilitzant una escena de la pel·lícula 'El hundimiento'.

El fragment del film s'ha utilitzat per fer paròdies en infinitat d'ocasions des del 2015. En aquest cas concret, els seus autors asseguren que no pretenen comparar el cap de colla dels Plens amb Hitler, si no «utilitzar la sàtira com a eina per a plasmar quina impressió fa tot aquest tema vist des de fora, partint del tractament que n'han fet els mitjans».

El mateix canal ja havia utilitzat 'El hundimiento' per tractar amb humor la polèmica per la marxa de Berga de la prova esportiva Sailfish.