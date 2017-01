Un príncep saudita paga un bitllet d'avió a cadascun dels seus 80 falcons

L'estampa de 80 falcons volant a l'interior d'un avió i ocupant cadascun un seient parla per sí sola. La fotografia va aparèixer per primera vegada a Reddit i en uns dies s'ha fet viral a les xarxes socials.



Un usuari compartia la imatge aquest dilluns al fòrum de Reddit amb la següent llegenda: "El meu amic, capità, em va enviar aquesta fotografia. Un príncep saudita li va comprar un passatge a cadascun dels seus 80 falcons".





Els animals estan subjectes a una taula de fusta i tenen les seves ales lligades per impedir que emprenguin el vol i provoquin un accident.Encara que ens pugui semblar estrany veure animals com els falcons ocupar un seient en cabina, a l'Orient Mitjà és una realitat bastant comú. La política d'algunes aerolínies com Qatar Airways, per exemple, és de permetre un màxim de sis falcons en cabina en classe econòmica i el preu per seient varia depenent de la destinació. Això sí, han de volar amb el passaport i la documentació en regla.El sistema de passaports de falcons va ser creat el 2002 per combatre el contraban d'aquestes aus, usades sovint per la cacera i els esports competitius.Malgrat tota aquesta informació, es desconeix el motiu pel qual aquests animals volaven en aquest avió o quin era el seu destí.Així que ja sabeu, si viatjar als Emirats està entre els vostres propers destins, sapigueu que una estampa semblant a aquesta és la que us podeu arribar a trobar.