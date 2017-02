VÍDEO: La increïble organització dels sud-coreans quan hi ha un accident

Que els països orientals com el Japó o Corea del Sud són, en general, més civilitzats que Espanya, és una cosa que tenim ja assumit. Però per si encara quedava algun incrèdul, ha sorgit de les profunditats de la xarxa un increïble vídeo per confirmar-ho.

Perquè, si ens quedéssim encallats en un túnel a causa d'un accident de trànsit que bloqueja els carrils, com ens comportaríem aquí? Sonarien clàxons, crits, hi hauria cares de desesperació, suors i molta mala llet. Ja t'ho pots imaginar. Potser fins i tot t'has vist en una situació de l'estil.

Doncs bé, a Corea del Sud, el que fan és, tots al compàs, maniobrar a poc a poc amb els cotxes per deixar-los als costats, i així obrir al mig de la pista un carril que deixi a les autoritats i els serveis sanitaris accedir abans al lloc de l'accident i atendre les possibles víctimes.

El vídeo, gravat per una càmera de videovigilància és un exemple del que hauriem de prendre nota en molts altres punts del globus.