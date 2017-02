El truc d'un nen per lligar-se els cordons que està donant la volta al món

En poc més d'una setmana i mitja, el vídeo de Colton Lillard, un nen de 5 anys, lligant-se els cordons, ha arribat a superar els 12 milions de reproduccions. Una passada per una cosa tan simple, poden arribar a pensar alguns, però és que Colton ensenya un truc que els que tenen fills petits a casa, segur que sabran agrair.

A l'hora de reinventar i treure a la llum la creativitat per ensenyar als petits noves formes i trucs per aprendre, qualsevol ajuda és benvinguda. En aquest cas, l'ajuda ve donada per un petit de 5 anys anomenat Colton que ens ensenya un "nou" truc per lligar-se els cordons de les sabates.

El truc és el següent: Agafem la punta d'un dels extrems del cordó i el posem en el forat per l'últim forat de la sabatilla, pel qual ha sortit el mateix cordó. Fem el mateix amb l'altre extrem. A continuació agafem les dues llaçades, les creuem i premem. Després, repetim la mateixa operació però aquest cop deixant un buit abans de tancar per passar una de les llaçades.

El truc, encara que no és nou per a molts, altres centenars de persones no poden estar més agraïdes amb la mare de Colton per compartir-ho a Facebook. "Una senyora, de 50 anys, em va dir que havia tingut un accident vascular cerebral i que l'única cosa que no podia fer era cordar-se les sabates. Després de veure el vídeo va dir que va tenir l'oportunitat de fer-ho", va explicar Lillard a 'Today' .