La 'Sardish', l'aposta de la Generació del 1994 pel carnaval de Berga

La Generació del 1994 de Berga té ganes de seguir manant. La comparsa que l'any passat va aconseguir fer-se amb el títol de la categoria animació amb el seu muntatge d'«Arroz la follera» i desbancar així Nuvol Berga, que l'havia guanyat durant cinc anys, torna aquest 2017 a l'atac amb una nova proposta delirant: la Sardish.



El propi grup ha fet un vídeo per presentar el seu muntatge. seran capaços de tornar a guanyar per segon any?







ON ÉS LA SAILFISH? - Carnestoltes Berga 2017 from Aleix Camprubí Pont on Vimeo.