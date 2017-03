VÍDEO: L'emotiva cançó d'un pare sord a la seva filla també sorda

Un pare i una filla gaudeixen cantant junts. Fins aquí tot normal, però tot canvia amb un sorprenent dada, tots dos són sords. Aquesta és la història de Kevin Nadrowski i la petita Bayleigh, que viuen a Nova Jersey (Estats Units).

Fa uns dies, el pare va publicar un vídeo en què apareixen els dos cantant la popular cançó 'If you'r happy and you know it' (Si estàs content i ho saps) en llenguatge de signes.

El vídeo va aconseguir tanta popularitat que la revista People va decidir entrevistar el pare, el qual va oferir diverses lliçons de vida. Kevin va afirmar que al llarg de la vida moltes persones s'han d'enfrontar a reptes i que amb aquesta cançó volia demostrar que qualsevol pare sord pot gaudir cantant una cançó amb els seus fills. També va recalcar que vol demostrar la seva filla que tot i ser sorda podrà gaudir cantant i escoltant cançons. Tot un exemple.