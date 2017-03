El missatge de Nico que segurament has rebut per WhatsApp

El missatge de Nico que arriba per WhatsApp.

El missatge de Nico que arriba per WhatsApp. Twitter

El viatge de Nico a través de WhatsApp s'estén com la pólvora. El missatge d'un nen d'un centre escolar de Madrid corre com la pólvora pels telèfons mòbils de mig món i que en tot just tres dies de vida s'ha convertit en l'últim fenomen viral a Espanya.

"Ajudeu-me a recórrer el món. Sóc Nico". Aquest el text que es llegeix en una fotografia que retrata el full quadriculada d'una llibreta sobre la qual un petit ha dibuixat el ninot d'un nen i la seva motxilla amb ganes de viatjar. Precisament, aquesta motxilla en la qual es pot llegir la marca 'Adidas' ha despertat l'escepticisme de molts en pensar que es tractava d'una campanya publicitària.

Malgrat els dubtes, la imatge de Nico no deixa de viatjar pel món endavant fins a donar el salt als informatius o al compte de Twitter de la Policia Nacional. Amb més de dos milions de followers, el tuit publicat amb el hashtag #HazloPorNico ha mobilitzat més de 750 persones, que han retuitejat la fotografia.

D'on surt el missatge de Nico?



Tot i la desconfiança que ha aixecat el missatge entre alguns dels seus receptors, l'origen del missatge de Nico es troba en un centre escolar de la comunitat de Madrid.

Tot es tracta d'un experiment d'Esmeralda Reviriego, una professora de Geografia i Història de l'institut Las Veredillas de Torrejón de Ardoz que vol ensenyar als seus alumnes la rapidesa amb què es difonen les imatges a través de les xarxes socials sense poder controlar-les.

"Es tracta que els alumnes prenguin consciència de la importància de tenir el control sobre el que publiquen a les xarxes socials, que els seus actes tenen conseqüències", explica la jove al diari Heraldo de Aragón. Si era l'objectiu d'una professora per explicar l'ús responsable de les xarxes, segurament ja ha recollit prou material per conscienciar als seus alumnes.