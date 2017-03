L'humorista Peyu s'ha proposat esbrinar què fan exactament els 90 militars que aquests dies s'han desplaçat fins a Gósol. I per saber-ho, ha trucat directament a l'exèrcit espanyol. El resultat són dues converses hilarants i, fins i tot, un pèl surrealistes, que s'han emès per Rac1. «Gósol? Què és això? I què té a veure amb Espanya?», «on m'ha dit? A Kosovo?» o «a l'exèrcit som molts per saber on son tots. Si estan allà serà per alguna cosa», són algunes de les perles que es poden escoltar.



A Gósol, una població amb 228 habitants, s'hi han desplaçat durant aquesta setmana 90 membres de l'exèrcit espanyol que hi realitzen maniobres militars segons ha confirmat a Regió7 l'alcalde Lluís Campmajó. Es tracta de 80 soldats i una desena de comandaments que aquest dilluns van plantar les tendes i la seva logística a l'àrea recreativa de Torrent Senta. Aquest espai està situat a pocs quilòmetres del nucli urbà però en una zona apartada i en uns terrenys de propietat municipal. L´objectiu d'aquesta estada és que els soldats facin exercicis a la zona de la muntanya del Verd segons ha confirmat el dirigent gosolà.