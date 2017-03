VÍDEO: Una imprudència al volant, a punt de causar una tragèdia en una gasolinera

Un accident de trànsit en una benzinera de Monòver (Alacant) va estar aquest dissabte a punt de provocar una tragèdia, ja que gairebé s'emporta per davant un sortidor, un cotxe de la Guàrdia Civil i les tres persones que estaven en aquest moment allà durant el repostatge.



Fonts de l'Institut Armat han confirmat que no es van registrar ferits ni danys rellevants, però l'ensurt que es van emportar els dos agents, l'empleat de la gasolinera i el conductor del vehicle sinistrat va ser terrible, tal com s'aprecia en el vídeo que van gravar les càmeres de seguretat i que acompanya aquesta notícia.





#LoMásVisto | Un coche embiste contra una gasolinera de Monóvar (Alicante), donde repostaba un vehículo de la Guardia Civil pic.twitter.com/1UoQlavrjD „ Europa Press (@europapress) 5 de marzo de 2017

Els fets es van produir cap a les 11.30 hores en una gasolinera al quilòmetre 15 de la CV-83 que uneix Monòver i el Pinós, a la pedania El Mañán. Un vehicle vermell que circulava pel sentit costat de l'estació de servei va haver de donar un cop de volant a l'envair lleugerament altre cotxe seu carril quan aquest últim espera accedir també a la benzinera. Al vídeo s'aprecia com sembla que el cotxe gris que ve pel sentit contrari va a entrar a la benzinera malgrat no estar lliure el carril contrari, i fins i tot el vehicle vermell arriba a realitzar els llums per advertir-lo del perill.A l'esquivar el cotxe gris, el vehicle vermell entra sense control i a gran velocitat a la gasolinera i colpeja fortament el sortidor de forma lateral, salvant miraculosament l'agent i l'empleat que estaven en aquest moment a l'altre costat del sortidor durant el repostatge, Dins el cotxe hi havia un altre agent, sortint tots il·lesos. Igualment el conductor del cotxe tampoc va patir lesions. Després de l'accident els agents atenen a l'ocupant i interroguen els dos conductors implicats, sense que hagi transcendit si el succés ha derivat en alguna denúncia per infracció de trànsit.