Los Morancos versionen «Despacito» per criticar la sentència del Cas Nóos

Los Morancos ha versionat de nou una cançó de moda per convertir-la en una crítica social. En aquest cas, els germans Cadaval fan servir «Despacito», de Luis Fonsi i Daddy Yankee, per criticar la sentència del Cas Nóos i les condemnes que han rebut Cristina de Borbó, i el seu marit, Iñaki Urdangarin. D'aquesta manera, els andalusos denuncien el que ells veuen com un tractament desigual de la justícia.

«Jo no recordo res del que vaig signar, i tenint en compte qui és la meva dona, a veure quina condemna pensa vostè posar-me», és una de les frases que es poden escoltar a la cançó. «Si el qui roba alguna cosa és un pobret, a aquest se'l carreguen en un momentet, i va per la presó però rapidet, no és delicte. En canvi si el qui roba alguna cosa té algun càrrec, llavors la cosa va més a poc a poc i es va oblidant a poc a poquet», adverteixen en el seu sàtira.

Aquesta no és la primera vegada que Los Morancos utilitzen una cançó per denunciar el panorama social. L'any passat ja ho van fer amb l'èxit de Shakira i Carlos Vives, 'La bicicleta' per criticar la falta d'acord dels polítics després de les eleccions.