VÍDEO: Dues senyores gallegues troben una planta de marihuana i triomfen amb la seva reacció

"Però això és marihuana? Ai, Déu meu", exclamen dues veïnes de Sant Sadurniño, La Corunya, en descobrir una planta de "maria" a l'hort d'una d'elles. La divertida conversa entre aquestes dues sexagenàries ha superat ja les 54.000 visites a YouTube.

Maruxa Bouzos i Carmen Couce mostren la seva sorpresa per una troballa tan insòlita en un vídeo de tot just tres minuts. Maruxa, la propietària de la terra en la que va germinar la reconeixible planta, explica a la seva amiga, rere la càmera, que la llavor de la "maria" venia entre "el menjar dels lloros". Entre rialles, continua: "Si algun dia estic així mig 'tarara', ja saps de què va la cosa".

Però entre diversos acudit a compte de la planta sorgeix una preocupació: "El pitjor és ara per prepara-", rumia Maruxa. "Però això que és, de fumar o esnifar?", Es pregunta Carmen. Les dues amigues coincideixen que hauran de consultar a Internet "per posar-nos al dia" sobre la planta. Les bromes continuen al hilarant vídeo, on Carmen sentencia: "Ens enviaran a la presó. Estarem amb la Pantoja i totes aquestes a la presó".

La paròdica situació ha recordat però al cas d'una família de Fornelos de Montes que es va veure arruïnada per tenir una planta de marihuana a casa seva. Va passar el 2012, quan una patrulla de la Guàrdia Civil va detectar una mata de cànnabis a la seva finca, al costat d'altres cultius.

La Secretaria d'Estat de Seguretat els va imposar una multa de 9.600 euros, als quals es van sumar un recàrrec de constrenyiment d'Hisenda de 1.920 euros, en total: 11.520 euros. La família va arribar a demanar un crèdit bancari per fer front a les sancions, però només els van concedir 8.000 euros, de manera que temien l'embargament de casa seva.