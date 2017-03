Una nena 'roba' el solideu al Papa Francesc

Una nena 'va robar' aquest dimecres al Papa Francesc el seu solideu, el casquet de seda o una altra tela lleugera que usen els bisbes, cardenals i el Papa per cobrir-se el cap, durant l'audiència general al Vaticà. El vídeo que capta aquest moment, publicat en Twitter pel padrí de la menor, ha rebut en un dia més de 35.000 'm'agrada' i 15.000 retuits.





Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN