Obliguen un home a abandonar un avió per overbooking a la força

Diversos passatgers han denunciat a les xarxes les violentes maneres en que un passatger va ser expulsat d'un vol d'United Airlines per overbooking. El passatger es va negar a renunciar al seu seient i diversos agents de seguretat de la companyia el van fer fora de l'avió arrossegant-lo pel passadís.

Un vídeo publicat a Facebook diumenge mostra la seqüència protagonitzada pels agents abans de l'enlairament de l'aeronau que viatjava de Louisville a Chicago. En les imatges es pot veure com els homes equipats amb ràdios i armilles de seguretat 'extreuen' un home que crida d'un seient de l'avió.

Un portaveu de la companyia va confirmar a USA Today que un passatger havia estat 'retirat' d'un vol a Chicago. degut a l''"overbooking". Segons aquest portaveu, aquest client va ser obligat a sortir de l'avió per la força. Després d'oferir 400 dòlars i una nit d'hotel la companyia no va trobar voluntaris per abandonar l'aeronau i necessitava seients per quatre empleats de la companyia que havien d'estar a Louisville per operar un vol. La companyia va pujar l'oferta fins els 800 dòlars i va amenaçar amb no enlairar l'aeronau fins a comptar amb els quatre seients. Vist que no sortien els quatre voluntaris, van informar que un gerent seleccionaria quatre persones per ser retirades del vol. Entre elles, aquesta persona que va ser expulsada de manera violenta.