VÍDEO: El pitjor 'xoca-la' de la història

Segur que alguna vegada t'ha passat que has volgut saludar algú amb dos petons i no ha sortit bé. Ens expliquem: fas el primer petó sense problemes, però quan fas el moviment per fer el segon a l'altra galta, l'altra persona treu la cara i et deixa amb el coll girat i amb els llavis com si fossis una model en una sessió de fotos... Recordes com se sent aquest incòmode moment?



El mateix passa amb les celebracions. Un dels gestos més típics és el de xocar la mà per sobre del cap. Però clar, té els seus riscos fer-ho. Si els dos es coordinen bé, la salutació queda perfecte. Ara, si no es fa correctament, queda bastant ridícul.



Això és el que li va passar a Jeremy Corbyn, el líder del Partit Laborista del Regne Unit. El passat 8 de juny va obtenir uns bons resultats a les eleccions britàniques. Va sortir davant la premsa per fer-se unes fotos celebrant-ho amb Emily Thornberry, candidata laborista al districte d'Islington (Londres) i va intentar un 'xoca-la' que li va sortir així de granota.







Donen Hewitt, un periodista d'un mitjà britànic, es va adonar del desafortunat gest i va publicar les imatges que el delataven en un vídeo a Twitter, acompanyant-lo d'una sola frase: "El pitjor 'xoca-la' de tots els temps?" El seu tuit va córrer com la pólvora per la xarxa social, i molts altres usuaris han respost amb altres 'xoca-la' tan desafortunats o tan mal executats com el de Corbyn. El resultat és divertidíssim.





Worst high 5 of all time...? pic.twitter.com/XyIE5oYt7H — Dan Hewitt (@danhewittsky) 9 de junio de 2017

Lol, I never saw that before. As a dutch: van gaal is clumpsy, not (m)VP — Frank (@FraGer71) 9 de junio de 2017

Si alguna vegada et passa el mateix que a Jeremy Corbyn, us donem un consell: aguanta el tipus i la mà a dalt, avisa al teu company que vols xocar la mà i quan aquest se n'adoni del què passa, ho farà. Malgrat que tardis una mica i et quedis més temps del previst amb la mà amunt, almenys queda més digne. O pots fer el que fa aquest jugador de beisbol: