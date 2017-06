La piscina improvisada d'un nen al balcó es fa viral

Davant l'aclaparadora calor que estem suportant els últims dies, no és d'estranyar que la imatge del dia sigui una piscina. Però no és una piscina qualsevol, és una obra mestra.



No se sap molt bé on transcorre l'escena, ni tan sols si és un fotomuntatge. El cas és que la imatge d'un nen d'uns vuit o nou anys amb la terrassa folrada amb un plàstic i plena d'aigua a mode de piscina improvisada s'ha convertit en un dels grans virals de l'any.



Poc se sap d'aquesta foto que va compartir un tuitaire el cap de setmana i que ja compta amb gairebé 30.000 retuits i més de 40.000 m'agrada. "Estem tots al 2017 i aquest noi està ja al 3017", assenyala el text que acompanya la imatge de Twitter.



La veritat és que la imatge, de la qual es va tenir notícies per primera vegada en un fòrum turc, ha obert un debat no exempt de morbo: aguantarà el balcó el pes de l'aigua?





We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm — kk (@goatinho_) 18 de juny de 2017