Nou tràiler de «Juego de Tronos»: tots contra els caminants blancs

La gran guerra ha arribat. La setena temporada de 'Juego de Tronos' s'estrenarà la matinada del 16 al 17 de juliol a Movistar Series Xtra (Dial 12), en simultani als EUA, on l'emet HBO (VOS). Amb un total de set (extensos) episodis que busquen trencar els esquemes, la nova temporada serà el principi de la fi de la sèrie més premiada de la història de la televisió.

"Quan cau la neu i bufa el vent blanc, el llop solitari mor, però el grup obreviu", amb aquesta afirmació tanca el nou tràiler que ve carregat d'acció i un gran misteri al voltant del tron ??de ferro.

Un nou avenç de la sèrie que, a menys d'un mes de la seva esperada estrena, sembra el dubte. L'expressió de tots i cadascun dels rostres que apareixen en el tràiler durant els primers segons sembla avançar que s'acosta el moment de lluitar i acte seguit entren en escena vaixells, dracs, foc i molta, molta acció. Però si hi ha alguna cosa que destacar no són les imatges, sinó el que diu la veu en off, i és que tot apunta que és hora de crear llaços de cara a la batalla.

Amb un total de 38 Emmys, 'Juego de Tronos' és ja la sèrie més premiada de la televisió. En l'última edició dels Emmy, va ser reconeguda com a Millor Sèrie Dramàtica per segon any consecutiu.

En la nova temporada, Espanya torna a ser escenari de la sèrie amb localitzacions a platja de Muriola (Barrika), San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo), la platja de Zumaia (Zumaia), Sevilla, Santiponce (Sevilla), Almodóvar del Río (Còrdova ), Càceres, Malpartida de Càceres (Càceres).



Tem l'hivern



Recolzada pels seus tres dracs i un enorme exèrcit de fidels "dothrakis", Daenerys Targaryen per fi creua el Mar Estret cap a Ponent en companyia de Tyrion i Varys amb l'objectiu de recuperar el que és seu per dret, però les conseqüències de la seva arribada podrien ser impredictibles.

Mentrestant, Cersei Lannister imposa el seu mandat en els Set Regnes des del Tron de Ferro, aliena a les conspiracions dels Martell i els Tyrell, encara assedegats de venjança. Després de l'anunci de l'hivern amb l'arribada del corb blanc de la Ciutadella, Jon i Sansa romanen alerta al Nord, conscients de l'amenaça que s'aproxima més enllà del Mur i potser els únics capaços de mobilitzar Ponent per oposar resistència a l'exèrcit del Rei de la Nit.

El que abans surava en l'aire com una amenaça, està a un pas de ser un fet inevitable. Només hi ha una guerra que importa, la gran guerra. I ja és aquí.