Una vaca i el seu vedell s'apoderen d'una para-sol a la platja

Els banyistes que gaudien de la platja de Bolonya, a Cadis, van ser sorpresos per una vaca i el seu vedell. Els dos animals van aparèixer del no-res, es van passejar per la sorra i es van acostar fins a la zona on estaven els para-sols, per a col·locar-se sota d'una, protegint-se del sol.

I és que els animals també tenen dret a gaudir de les seves vacances d'estiu a l'ombra. Aquesta situació insòlita i divertida ha corregut com la pólvora per les xarxes socials, provocant l'arribada de més turistes i veïns, que volien captar amb els seus telèfons l'escena.