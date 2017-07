VÍDEO | Fem una visita a la mansió més cara del món

No hi ha espai per l'avorriment en els 3.530 metres quadrats d'aquest palau del segle XXI. Està situat a Califòrnia, a Bel Air, i només un grapat de multimilionaris han pogut visitar-ara que està a la venda per 250 milions de dòlars, segons revela CNBC. És la mansió més cara del món.



La casa compta amb 21 banys, 12 habitacions, tres cuines, sis bars, una sala de massatges i spa, gimnàs, dos cellers de vi i xampany, un espectacular teatre i una piscina de 85 peus d'altura. Els entesos asseguren que es tracta d'una meravella de la tecnologia, el disseny i les vistes naturals. Fins a 300 persones van treballar durant 4 anys en la seva construcció.



Una oda al luxe, a l'excés, a l'entreteniment més opulent que es pugui imaginar. Amb Los Angeles als seus peus i unes vistes espectaculars, la casa està plena de piscines dotades de l'última tecnologia i un saló de jocs difícil d'igualar.



Darrere d'aquesta mansió hi ha Bruce Makowsky, un habitual del món del luxe que buscava "trencar tots els motlles" amb un nou estil de vida. "És impossible que algú pugui tenir un mal dia en aquesta casa", assegura a CNBC.







I motius per somriure no li faltarien: 30 milions de dòlars en els automòbils més cars i ràpids del món;; una paret gegant de caramel; una bella exhibició art; 4 futbolins de vidre; una taula de vidre de taula i una altra de billar; una pista de bitlles de quatre carrils; una sala de projecció per a 40 persones amb seients reclinables de cuir italià i 57 altaveus; 5 bars; un saló de massatges i spa wellness; un centre de fitness d'avantguarda ...Sóni quallat de luxe. Des l'exclusiva taula que signa Roberto Cavalli fins a la paret de bitlles d'or o l'espectacular piscina de vidre infinity. I tot sota la mirada d'un gegant d'acer inoxidable. Als seus peus, unes vistes que abasten 270 graus des de les muntanyes nevades fins a l'Oceà Pacífic i l'horitzó de Los Angeles, entre elles.