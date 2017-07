VÍDEO | Un policia fora de servei salva una nena que s'asfixiava

Un agent de la Policia Nacional que es trobava fora de servei va auxiliar a una menor d'edat, practicant-li la maniobra de Heimlich, ja que va patir l'obstrucció de les vies respiratòries després d'ingerir un tros d'aliment en un establiment a San Fernando (Cadis).



Segons detalla la Policia Nacional en una nota, els fets van passar el 19 de juliol a la terrassa d'un establiment de menjar ràpid situat al centre de la ciutat de San Fernando, quan l'agent, oficial de policia adscrit a la Unitat de Tribunals i Jutjats de Cadis, va observar a dues dones que es trobaven angoixades perquè la filla d'una d'elles s'havia ennuegat amb un tros d'aliment i no podia respirar.





L'agent, després d'una breu exploració, es va adonar, pels sons emesos per la petita, que algun element que havia ingerit li estava provocant l'asfíxia, per la qual cosa li va realitzar la maniobra de Heimlich per alliberar les seves vies respiratòries.

Finalment, després de diversos intents, la nena va expulsar el cos estrany i es va posar a plorar. Una vegada que ha constatat que respirava amb normalitat la hi va lliurar a un familiar i va ajudar a la mare que es trobava en estat d'ansietat.