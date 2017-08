La 'genial' obra de Lego d'un nen de 12 anys

La vida ja és massa complexa com per complicar-se encara més. Això mateix devia pensar en Riley, un nen de 12 anys que es va presentar a una exposició infantil sobre creacions realitzades amb peces de Lego. Entre dues figures més o menys desenvolupades, Riley va pensar de presentar una sola peça groga era bona idea per simular un cuc. I se sap que era un cuc perquè el nen ho va aclarir en el full de descripció.





L'originalitat de la seva creació ha estat tremendament acceptada a Twitter, convertint-se en un dels temes del dia. L'autor del tuit que ha informat sobre semblant obra porta més de 100.000 retweets i més de 220.000 m'agrades. ¡Ridley, ets un geni!