Les claus per seguir l'eclipsi lunar d'aquest dilluns

El segon eclipsi lunar d'aquest any es produirà aquest dilluns i es podrà veure a casa nostra a partir de les 21.10 hores -just quan surti la lluna i a la posta de sol-. Amb motiu de l'eclipsi, la lluna es veurà tenyida d'un "marró vermellós" durant aproximadament dues hores, fins a les 23.10 i 23.30 hores, segons l'astrònom René Damian Duffard.

Aquest "marró vermellós" crearà un "bonic efecte" en el satèl·lit que anirà desapareixent fins al voltant de les 23.10 i les 23.30 hores. "A mesura que vagi pujant la lluna, veurem com desapareix aquest color", diu Duffard, que afegeix que després de dues hores des de la seva sortida, la lluna podrà visualitzar-se en el seu estat "normal".

Segons l'expert, aquest fenomen es produeix quan s'alineen el sol, la Terra i la lluna, i llavors el satèl·lit travessa l'ombra que projecta la Terra, que es troba entre els dos astres. Aquest fenomen, que només pot produir-se quan la lluna està en fase plena, serà parcial des de la meitat Est de la península i penumbral des de la meitat Oest.

Així, en el cas de l'estat espanyol, l'eclipsi es veurà de manera parcial, la qual cosa explica que la lluna es tenyirà d'un to "marró vermellós", mentre que en altres punts, com ara Àfrica, s0ortirà tenyida d'un " vermell molt intens ".

Exactament, l'eclipsi serà visible a Austràlia, Àsia, Àfrica i Europa, mentre que des de l'estat espanyol es podrà veure en les seves últimes fases, amb magnituds de 0,5 a les illes Canàries, 0,3 al sud-est de la península i 0,2 a l'interior i el nord peninsular. Per contra, a les illes Balears i l'extrem oriental de la península no serà visible.

Per poder veure aquest esdeveniment, Duffard recomana anar "a un lloc alt on es pugui veure l'horitzó", que no cal que sigui un "lloc fosc", i adverteix que és possible que la gent cregui que el color vermellós de l'astre es deu al fet que sortirà per l'horitzó, quan en realitat serà per l'eclipsi.

El primer eclipsi lunar de l'any es va produir en la nit del 10 al 11 de febrer, i va ser de tipus penombral. El dia 21 d'agost es produirà el segon eclipsi de Sol de l'any, que a Espanya es podrà observar a última hora de la tarda i que es veurà en la seva totalitat en el centre dels Estats Units en una línia que creuarà el país d'oest a Est.