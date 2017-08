Les factures més surrealistes del negoci hostaler

Quan te'n vas de vacances pots trobar tot tipus de sorpreses. Algunes molt grates, com ara espectaculars paisatges, llocs amb encant i ciutats per recordar. D'altres, però, poden ser no tan bones.



El negoci de l'hostaleria, base de tot turisme, de vegades s'anima quan arriba la calor i comença a oferir serveis a preus desorbitats. Amb la conseqüent sorpresa dels clients, és clar, que no dubten a compartir els seus terribles experiències a les xarxes socials. Ja sigui per begudes d'allò més quotidianes a preu de llagosta per serveis que es cobren quan enlloc és així, els turistes no són tal si no viuen en algun moment de les seves vacances el que comunament es coneix com una clatellada en tota regla. Tot un mític de l'estiu.



Per aquest motiu ja siguin uns quants els que s'han permès el luxe -un altre nou- de crear el hashtag #clavazoveraniego per informar els seus seguidors d'on no anar mai a menjar o prendre un refrigeri. Apunta, perquè segur que no vols que et passi el mateix.



Un de les clatellades més famoses i que ja han donat la volta al món és el que es va produir al restaurant 'Juan i Andrea' de Formentera. És conegut per molts que l'illa no és un dels llocs més barats del nostre país, és més, és de les destinacions de vacances més cares. El compte no té desperdici. 150 euros el quilo de peix és el que van pagar aquests turistes, que de segur no tornaran al negoci hostaler ni a per un got d'aigua.





Sea cual sea vuestro #clavazoveraniego no superará jamás este mítico ticket pic.twitter.com/UswkEobEvG — La Gulateca (@LaGulateca) 16 de agosto de 2015

El bar D'Mystic, en #Madrid #Chueca, son unos ladrones. 2 cervezas, 2 tintos de verano y una coca cola por 23,5 euros #clavazoveraniego — Juanma Fernández (@juanmaefe) 27 de agosto de 2015

Encara que aquest compte no és l'única que es troba en el Top Ten de comptes desorbitats per excel·lència. Va ser a França on un grup d'amics es va trobar amb un tiquet final que seria el malson de molts. En aquest cas, fer un famós 'sinpa' podria haver-se convertit en un desfalc en tota regla més anys de presó. Al Nikki Beach de la turística localitat de Sant Tropés el millor és anar-hi amb la Visa Or i bé de crèdit. Si va ser real, els comensals han deuen encara fregant plats.Altres clatellades no arriben a xifres desorbitades com l'anterior, però bé mereixen un bon assot dels clients. Prendre una cervesa fresqueta amb una mica de llimona és el somni de tot turista, encara que si aquesta et surt a gairebé vint euros juntament amb dues ampolles d'aigua el millor és apuntar be el nom del lloc per no trepitjar-lo mai. Hi ha preus que no es pot permetre ni tan sols a Sant Sebastià, la capital de l'pintxo pote per excel·lència.Tots sabem que Puerto Banús és un altre d'aquests destins en què cal rascar-se la butxaca sí o sí. El que no pot valer, es miri per on es miri, és un cafè set euros. A la llista d'èxits de clatellades estiuenques també podem trobar el compte que un usuari va rebre al restaurant Da Paolo. Tot un èxit, de segur, per l'hostaler.De vegades les factures desorbitades ens les busquem. Ens n'anem de vacances a llocs molt coneguts i pretenem prendre alguna cosa per quatre duros al costat del mític monument quan podríem gaudir d'alguna cosa més econòmica voltant vagarejant una mica més. Això li va passar a una clienta d'un bar a Roma, dos cafès i dues porcions de pizza, segurament, es van convertir en alguna cosa que no deixarà de recordar.Un altre de les clatellades que s'ha fet viral es va produir en un bar del madrileny barri de Chueca. Ja sabem que està al centre de la capital d'Espanya, el problema arriba quan una cervesa, el líquid per excel·lència de Madrid, es converteix en una copa del millor xampany pel que fa a preu.El Cafè de Mar, a Eivissa, ha estat un altre dels negocis que s'ha convertit en cèlebre després de cobrar dues cerveses per un preu desorbitat. Alguns usuaris de Twitter també s'han mofat de la cervesa que van demanar aquests clients, que segurament s'ho pensaran dues vegades abans de tornar-hi.Finalment, com a colofó final i molt a l'estil italià, no hi ha cosa més vergonyant que et cobrin el normal per un dinar i desenes d'euros per la beguda. Sol fer molta gràcia, la mateixa que li va fer a aquest client que va desemborsar 32 euros per cada gerra de margarita que va demanar en un bar de Madrid.