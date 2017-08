'Narcos' parodia Rajoy per anunciar la seva nova temporada

Netflix escalfa motors de cara a l'estrena de la tercera temporada de 'Narcos' i ho fa fent tot el soroll possible. Després de la polèmica pel cartell penjat a la Puerta del Sol de Madrid el Nadal passat amb l'eslògan 'Blanca Navidad', ara la producció ha triat el mateix lloc però ha canviat el lema pel de 'Sé fuerte. Vuelve Narcos', escrit en un format i una tipografia que remet als dels missatges SMS, en clara al·lusió al famós text que el president del govern central Mariano Rajoy va enviar a l'extresorer Luis Bárcenas mentre era investigat per corrupció.

L'eslògan també es fa servir en el canal de la cadena a Twitter per promocionar la sèrie, altra vegada simulant un missatge de text.