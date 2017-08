Vídeo: El millor truc per plegar els llençols de sota

Si alguna vegada has tractat de plegar llençols ajustables de sota (els que protegeixen el matalàs), sabràs que és gairebé impossible que quedin bé. Per molts tutorials de YouTube que hagis vist i per molts intents que facis, el llençol mai acaba d'ajustar-se del tot perquè els seus extrems arrodonits i elàstics ho fan molt complicat. La blogger Martha Stewart ens dóna esperances amb la publicació d'un nou vídeo que sembla facilitar les coses.



Stewart, a qui als Estats Units anomenen la "deessa domèstica", mostra a Instagram dos homes disposats a plegar junts un d'aquests llençols. I són dues persones i no una perquè realment es necessiten dues persones per poder plegar un llençol de baix correctament.



El truc consisteix a col·locar els dits índexs en l'extrem interior d'un costat i en l'extrem exterior de l'altre, de manera que el llençol formi un rectangle impecable tot i els extrems elàstics arrodonits.





Two men @seenbysharkey and @thefacinator take on the chore of folding a fitted sheet and instead of making a mess of it they do an impeccable job!!! But here's the rub -Who has a Kevin Sharkey or a Douglas Friedman to help at home????????P.S. I do not know who filmed this masterpiece but thank you Una publicación compartida de Martha Stewart (@marthastewart48) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 3:30 PDT