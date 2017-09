Una italiana es casa amb ella mateixa

Una dona italiana de 40 anys s'ha casat amb si mateixa i s'ha convertit en la "primera dona single" del país transalpí. "Ha estat un conte de fades, vaig somiar amb això", ha declarat al diari 'Corriere della Sera'. "Volia casar-me, però només amb mi", explica la núvia, que també se'n va anar de lluna de mel a Egipte amb l'única companyia de la seva solitud.



Laura Messi, monitora de fitness de professió, va tirar la casa per la finestra amb una celebració amb magnificència: vestit emblanquinat amb brillants de Swarovski, setanta convidats a la cerimònia i un pastís nupcial de cinc pisos que ella mateixa es va encarregar de tallar amb una espasa.



Les noces ho va tenir tot, excepte al nuvi. La dona, natural de Lissone, no és la primera a passar en solitari per l'altar. El napolità Nello Ruggiero ja ho havia fet abans, però ella és la primera dona que ho fa a Itàlia. "Crec fermament que cada un de nosaltres ha estimar-se a si mateix. Pots viure un conte de fades sense el príncep blau", va declarar Mesi a 'Milano Repubblica'.