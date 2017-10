Nou repte viral: aquesta sabata és blava o rosa?

Per gustos, els colors. I per debatre, també. Després de la controvèrsia que es va generar a les xarxes socials amb el dubte de si un vestit era blanc i daurat o blau i negre, ara han arribat les sabates blaves o roses.



Nombrosos usuaris d'Instagram i Twitter han compartit la imatge d'unes sabates acompanyades d'una enquesta en què demanen l'opinió sobre de quin color és, "gris i blau cel" o "rosa i blanca".



Com ho veus tu?





RT si la ves gris y celeste

MG si la ves rosa y blanca pic.twitter.com/8HFeAsfWgv — Julio ? (@Vitalisioo) 10 d´octubre de 2017