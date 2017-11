Una infidelitat descoberta en un avió força un aterratge no programat

La resta de viatgers no ho oblidaran.

La resta de viatgers no ho oblidaran. Getty Images

Hi ha situacions i sobretot, emocions, que no es poden controlar. Imaginin-se que descobreixen que la seva parella els ha estat infidel en ple vol cap a unes vacances de somni. Doncs una cosa semblant li va passar a una dona que viatjava amb el seu marit en un vol que va sortir de Doha, a Qatar, fins a Bali a bord d'un avió de Qatar Airways.

L'home es va quedar adormit, fet que va aprofitar la seva dona, que a més es trobava en estat d'embriaguesa, per agafar el dit gros de l'home per desbloquejar el seu telèfon i fer una ullada als missatges.

Una idea que la va portar directament als missatges de l'home amb la seva amant confirmant així una infidelitat en tota regla.

L'enrenou va ser majúscul. L'afectada va començar a agredir al seu marit i va organitzar tal escàndol que la tripulació no la va poder controlar. El pilot va decidir fer una parada no programada, amb tot el que això suposa per a la resta de passatgers.

Finalment, el matrimoni i el seu fill van poder volar després a Kuala Lumpur, des d'on van agafar un vol de tornada a Doha.