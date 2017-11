"El meu fill té autisme, no la lepra"

"Això s'ha estat gestant algun temps, així que aquí va, i pot agradar o no. El meu fill té autisme, no la fotuda lepra. Té 6 anys i els meus anomenats amics, que també tenen nens, fan festes infantils. Ningú el convida", va escriure. "Penseu en això mentre hi aneu i que us fotin. Teniu alguna idea de com ens dol?", va reblar un pare dolgut perquè els amics no conviden a festes al seu fill triomfa a la Xarxa.



El missatge tuitejat per la seva dona es va convertir ràpidament en un fenomen viral, amb desenes de respostes, centenars de retuits i milers de 'm'agrada'.



Les respostes es van solidaritzar ràpidament amb els pares. "Què afortunat tenir un pare com aquest", "he llegit això en Facebook, m'ha trencat el cor. Reilly és un petit raig de sol" o "Reilly té sort de tenir pares tan apassionats" són només alguns dels missatges d'afecte cap a la família.





Avui, segueixen existint creences falses o distorsionades entorn de l'autisme que, a poc a poc, la intervenció de psicòlegs, logopedes, terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes va desmuntant.Una d'elles és que les persones que pateixen autisme no són afectuoses, ja que, encara que les persones que pateixen aquest trastorn perceben el món i els estímuls socials de manera diferent, això no impedeix la seva expressió de l'afecte, l'alegria, l'empipament o la tristesa.Una altra de les creences que s'ha anat estenent en relació a aquest trastorn és que les persones amb autisme no poden parlar o comunicar-se. Però si diagnostica adequadament es pot aconseguir, en molts casos, el desenvolupament del llenguatge oral.