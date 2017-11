Puigdemont amb música de 'L'Exorcista' a l'Informe Semanal

'Informe Semanal' va emetre dissabte passat un reportatge titulat 'El periple català' sobre els últims esdeveniments a Catalunya, un espai que ha generat polèmica en utilitzar la música de la pel·lícula 'L'Exorcista' per acompanyar imatges i declaracions de Carles Puigdemont.



El programa recull unes declaracions de Puigdemont des de Brussel·les per a Catalunya Ràdio: "És evident que tots sabem que podem acabar a la presó, en presons espanyoles... tots, també nosaltres si finalment, per les raons que siguin, se'ns concedeix una extradició que nosaltres lluitarem fins al final perquè no es produeixi", explica el expresident, mentre sona de fons la música de Mike Olfield.





¡Que escándalo! TVE utiliza la música del Exorcista para ilustrar unas declaraciones de Puigdemont.



Tractament informatiu del conflicte català

Els usuaris de Twitter no van trigar a compartir amb els seus seguidors aquest fragment del vídeo que s'ha convertit en viral.Aquesta no és la primera vegada que 'Informe Setmanal' i TVE es veuen embolicats en la polèmica pel tractament de la situació política a Catalunya, tal com recull l'Informe del Consell d'Informatius de RTVE que ofereix més de vint exemples en els quals TVE hauria manipulat informació sobre Catalunya.