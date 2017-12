Un conductor transporta una banyera en un ciclomotor i l'enxampa la policia

Agents de la Policia Local de Sevilla han interceptat el conductor d'un ciclomotor que transportava una banyera invertida. L'escena ha cridat l'atenció dels vianants fins que ha estat interceptat pels agents.



A través de les xarxes la policia sevillana ha informat que una patrulla ha observat com circulava el ciclomotor per la barriada Cerro del Águila, arribant a la seva altura i informant-lo que estava denunciat per tan peculiar ús del vehicle.





??"Cuando te empeñas en poner a tu ciclomotor ese accesorio que no lo lleva nadie..." ?????Ver para creer#PolicíaSevilla denunció a un conductor por transportar una bañera sobre un ciclomotor en zona Cerro del Águila #Sevillahoy#SeguridadVial pic.twitter.com/sh0OxjAo9g — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) 27 de novembre de 2017