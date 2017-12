10 gags del Polònia amb Anna Gabriel

Anna Gabriel no repetirà com a diputada al Parlament. La sallentina tanca una etapa a la cambra catalana que ha donat molt joc al programa satíric Polònia de TV3. El seu personatge l'ha interpretat Lara Díez i desconeixem si passat el 21 de desembre continuarà fent-hi alguna aparició. De moment, i per si no tornés, el què fem és recollir 10 gags en els quals la Gabriel polonesa ha pres part i que formen part de la història del programa.

1. La negociació de la CUP i JxS - Polònia



2. El partit dels pressupostos



3. El croissant de la Gabriel



4. La CUP té superàvit



5. Puigdemont és sexy



6. La Policia Nacional entra a la seu de la CUP



7. A punt per la DUI



8. Reaccions a la declaració d'independència



9. Quadre de l'endemà de les eleccions



10. Cupaires Morenes

Al costat de Gabriela Serra, les dues cupaires s'acomiaden del Parlament a ritme d'Azúcar Moreno.



Extra: Anna Gabriel vs Anna Gabriel