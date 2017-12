Adéu al canal Celopan: el youtuber David Calvo abandona el seu perfil

Renunciar a un perfil en una xarxa social amb 2 milions de seguidors no és fàcil, però el youtuber David Calvo, Celopan, ha decidit fer aquest pas. L'olotí, de 21 anys, ho ha anunciat ell mateix en un vídeo al canal que du el seu nom i que ara deixarà aparcat. No és un adéu, tal com assegura, si no que centrarà els seus continguts al seu altre canal CeloVlogs.

Calvo va debutar a Youtube compartint vídeos de les seves partides de videojoc, sobretot de Minecraft. Aquest tipus de contingut li van aportar centenars de milers de seguidors. Darrerament, però, va canviar radicalment la filosofia del seu espai en aquesta xarxa social i va començar a penjar-hi el seu dia. El youtuber reconeix que els vídeos que publica actualment no són vistos pels seus seguidors originals i que, per coherència, prefereix compartir-los a CeloVlogs, que va crear amb aquesta fi i que actualment compta amb 660.000 seguidors. «Celopan segueix essent Celopan, però se'n va a CeloVlogs», afirma.

El jove de la Garrotxa està vivint uns dies intensos. Acaba de publicar el seu tercer llibre i ha llançat una línia de roba.