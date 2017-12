Les fotos amb més 'likes' de l'instagramer berguedà Marià Casals

Nascut a Gironella, Marià Casals és un dels instagramers de la Catalunya Central amb més seguidors. El jove berguedà en té un total de 210.000.



Actualment, Marià Casals viu a Barcelona per complir més fàcilment amb seus compromisos professionals. Però tot i ser un reconegut influencer que viatja per tot el país i fa publicitat de marques molt conegudes, segueix lligat a la comarca i per exemple, és jugador de futbol al Puig-reig.



Les seves fotos a la xarxa social Instagram acostumen a sumar més de 30.000 'likes'. Hem fet una selecció de les que més han agradat als seus seguidors. Tot seguit, un recull de les imatges del perfil @mcasalss que superen de llarg la xifra dels 30.000 agradaments.







sometimes you win, sometimes you learn. // @balr Una publicación compartida de Marià Casals?? (@mcasalss) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 5:49 PDT

¿A quién se las puedo regalar??? // @mcasalss ??@alexis_cold Una publicación compartida de Marià Casals?? (@mcasalss) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 6:27 PST

u know Una publicación compartida de Marià Casals?? (@mcasalss) el 14 de Oct de 2017 a la(s) 5:06 PDT

dicen que no existe la falta de tiempo, que existe la falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad' Una publicación compartida de Marià Casals?? (@mcasalss) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 3:32 PDT

just because my path is different doesn't mean I'm lost???? Una publicación compartida de Marià Casals?? (@mcasalss) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 3:44 PDT

someone shouldn't need to be faced with your absence to value your presence. Una publicación compartida de Marià Casals?? (@mcasalss) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 5:37 PDT

Life is short there is no time to leave important words unsaid???? @icewatch_es #icewatch #icefriends #icesixtynine Una publicación compartida de Marià Casals?? (@mcasalss) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 5:03 PST

An old one?? Una publicación compartida de Marià Casals?? (@mcasalss) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 11:00 PST