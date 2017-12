Un cirurgià admet que va marcar les seves inicials en el fetge de dos pacients

El cirurgià britànic Simon Bramhall, de 53 anys, està sent jutjat en el Regne Unit per deixar marcades les seves inicials en el fetge de dos pacients durant l'operació de trasplantament. Bramhall ha reconegut els fets, però ha rebutjat que causés lesions als intervinguts.

Els fets van passar a Birmingham al febrer i l'agost de 2013, concretament a l'hospital Queen Elizabeth de la ciutat anglesa. Bramhall 'va tatuar' en els òrgans les seves inicials, 'SB'. Per fer-ho va usar un làser de gas argó coagulador, que s'utilitza per evitar hemorràgies.

Les marques no van causar danys en els pacients i haurien d'haver desaparegut per si soles. No obstant això, un dels fetges estava danyat en el moment del trasplantament i l'evolució no va ser l'habitual. Un altre cirurgià es va encarregar de tornar a operar i va ser quan va descobrir el 'tatuatge'.

Bramhall va ser suspès i se li va obrir un expedient disciplinari. Al maig de 2014 va presentar la seva dimissió després de 12 anys treballant al centre hospitalari.

El metge ha reconegut davant un tribunal a Birmingham dos càrrecs d'agressió, però no el d'agressió amb lesions, que demanava el fiscal, segons informa la premsa britànica. El veredicte es coneixerà el proper 12 de gener.