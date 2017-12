El surrealista testimoni d'un conductor que dona positiu per 'coca'

De moment de glòria a... no saber on amagar-se. És el què li ha passat a un conductor que, davant les càmeres de televisió, treia pit i es presentava com un un exemple al volant. Tot això fins que darrera seu el policia que li feia el test d'alcoholèmia i drogues fa públic el resultat. Com mostra el vídeo, viral, l'agent el va sorprendre amb els resultats: "Positiu en cocaïna". El conductor es va mostrar estranyat pel resultat i diu que va consumir drogues fa "molt, molt de temps, més d'una setmana".





esto es mágico ? pic.twitter.com/10c9zHsNlN — Padri White Trash (@Padrinomc) December 19, 2017