Les millors innocentades d'aquest 28 de desembre

El dia de Sants Innocents, el 28 de desembre, sempre deixa anècdotes i notícies ben divertides. Com no podia ser de cap altra manera, avui han aparegut diferents innocentades a la Catalunya Central i arreu del món. Tot seguit en fem un recull de les més divertides. Marques comercials, clubs de futbol, diaris esportius, cadenes de televisió...



Núria Picas, presidenta del Parlament

Molt feliç en aquesta nova etapa i espero complir les expectatives com a Presidenta del Parlament de Catalunya en la propera legislatura. Gràcies @ForcadellCarme per cedir-me el càrrec. pic.twitter.com/sNfeDZ6Vc1 — Núria Picas ?? (@NuriaPicas) 28 de desembre de 2017

El personal de l'Ajuntament de Berga crearà una candidatura per concórrer a les eleccions municipals de 2019

El Montepio proposa el desdoblament en quatre carrils de la carretera de Manresa a Can Maçana BP-1101

El Montepio proposa el desdoblament en quatre carrils de la carretera de Manresa a Can Maçana BP-1101. Si estàs d'acord fés RT si us plau! ??https://t.co/j5HBU3EXqb pic.twitter.com/bML0vPjADn — Montepio Conductors (@montepioConduct) 28 de desembre de 2017



Cristiano Ronaldo torna la pilota d'or

Una Fanta amb sabor d'olives

¡Todo llega! ???? Nos habíais estado pidiendo nuevos sabores para Fanta y parece que al fin los bosses os han escuchado. Os presentamos el nuevo sabor que revolucionará 2018 pic.twitter.com/jPyqINZZdA — Fanta España (@Fanta_Esp) 28 de desembre de 2017

Kit-Kat de pizza?

Pedíais nuevos sabores de KitKat, pero este no os lo esperábais eh ?????? ¿Qué opinará @Telepizza_es? pic.twitter.com/67husKYbUx — KitKat España (@kitkatspain) 28 de desembre de 2017

Turrons de gamba

?? Novedad ?? ¡Nuevo turrón de Gamba con Chocolate! Las fiestas todavía no han terminado y nosotros lanzamos esta Novedad de Edición Limitada.

¡Deprisa o se agotarán! Disponible sólo HOY en nuestra tienda online ??https://t.co/b79dikHTtu pic.twitter.com/NzamtXaGam — Chocolates Lacasa (@Lacasaytu) 28 de desembre de 2017

McDonalds presenta... les noves McDalenas

Xavi Hernàndez, nou director esportiu del CE Vila Olímpica

??NOTICIA D´ÚLTIMA HORA ??

Xavi Hernández, nou director tècnic de futbol per les dues properes temporades.



La Junta Directiva ja pot anunciar l´acord amb l´ex - jugador del Barça per dirigir el futbol base del nostre club les dues properes temporades. #cevilaolimpica pic.twitter.com/RUNLJS7G6c — CE Vila Olimpica (@cevilaolimpica) 28 de desembre de 2017

Tornen els mòbils vintage

Estamos seguros que nuestros móviles vintage serán Trending Topic apenas empiecen a rular por ahí.



Los tienes todos en nuestra tienda en https://t.co/WEjGWlgwVP solo por tiempo limitado.



¡Correeeeeee! pic.twitter.com/8I4m5f8683 — Yoigo (@yoigo) 28 de desembre de 2017

El Maxibon sense galeta!

Para 2018 quitamos la galleta ?? de vuestro helado favorito ???? y le cambiamos el nombre. ¡Prueba el nuevo #Unibon??! Pide una muestra gratis en este enlace ? https://t.co/QMYXOLNM0y pic.twitter.com/9k2mJnxs2m — Maxibon (@maxibon) 28 de desembre de 2017

El Mérida fitxa a Neymar



El nou vehicle de la Guàrdia Civil

El próximo 1 de enero entrarán en servicio 15 nuevos vehículos de intercepción de alta velocidad como este

Con sus 660 caballos superan los 350 km/h y aceleran de 0 a 100 en 3,6 segundos



Los que huyan no se escaparan ni el día de los #SantosInocentes ?????? pic.twitter.com/vfNkFvrdwQ — Guardia Civil (@guardiacivil) 28 de desembre de 2017

El Leganés instal·la una pista de gel al camp

SEGUIMOS CRECIENDO I El C.D. Leganés instala en Butarque una pista de patinaje sobre hielo desde hoy y hasta el día 3 de enero. Gratis para abonados y 5€ para público general ???????? pic.twitter.com/x2OwVVnvxA — C.D. Leganés (@CDLeganes) 28 de desembre de 2017

El nou servei d'Spotify

Tu medio auricular está en algún sitio deseando conocerte y para ayudarte a encontrarlo hemos creado una app. ¡Ya puedes descargarla! ?? ?? pic.twitter.com/XD9XtIv3op — Spotify España (@SpotifySpain) 28 de desembre de 2017

Maraques de xocolata

?? ?? ¡NUEVAS MARACAS LACASITOS! ????

Para que pases la Navidad con más ritmo que nunca, lanzamos unas deliciosas maracas de chocolate rellenas de Lacasitos ?? Baila y saborea el chocolate al mismo tiempo, ¿a quién le apetece probarlas? ?? pic.twitter.com/9TUbnxFQ59 — Lacasitos (@Lacasitos) 28 de desembre de 2017



Levi's i els animals

¡En Levi's® tenemos siempre el look perfecto para todos! Por eso hemos decidido lanzar nuestra colección más perruna ?? Ahora ya podrás ir a conjunto con tu perro ¿Qué os parece? Disponible a partir de 2018 en tiendas seleccionadas #LiveInLevis pic.twitter.com/QmczPsuM1C — Levi's España (@levis_es) 28 de desembre de 2017

Milka es passa al verd

¡Tatatachán! Nos hemos pasado al verde en homenaje a nuestras praderas de los Alpes ¿qué os parece? ;) #SantosInocentes pic.twitter.com/ZSDmlA41Id — Milka España (@Milka_ES) 28 de desembre de 2017



Els Donettes vindran volant

¡Ya está aquí el nuevo servicio a domicilio de DRONettes, te traemos los Donettes en un Drone! :) ¡Para celebrarlo regalamos un pack de Donettes a los 1.000 primeros que entren en nuestra web! >> ¡Pincha aquí y llévate tu pack GRATIS! https://t.co/lZhwWROaZ4 pic.twitter.com/1TS9EvlSRF — Donettes (@Donettes) 28 de desembre de 2017



Hamburguesa i iogurt?

La sèrie d'OT

Sens dubte, el número 1 del dia l'ha aconseguit Núria Picas. L'atleta berguedana, que anava a la llista d'ERC a les eleccions del 21-D, ha anunciat que seria la pròxima presidenta del Parlament de Catalunya. Fins i tot Carme Forcadell l'ha contestat i li ha seguit la broma. Molta gent s'ha empassat la innocentada de l'atleta.Els treballadors de l'Ajuntament de Berga constituiran una candidatura conjunta per presentar-se a les eleccions municipals de 2019. Aquesta és la decisió que ha pres el personal laboral del consistori després de reunir-se en assemblea aquest dimecres amb l'objectiu d'accedir a l'alcaldia de Berga i "posar fi a anys de mala gestió", segons han informat els delegats de personal de l'ens local. Els treballadors, però, no crearan cap partit polític, sinó que presentaran una candidatura a través d'una agrupació d'electors que haurà de comptar amb el suport de l'1% d'inscrits al cens electoral en la circumscripció corresponent. Per fer-ho, els treballadors portaran a terme una recollida de signatures durant la botifarrada popular que oferiran a la ciutadania el proper 23 de febrer de 2018.