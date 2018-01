Indignació a Austràlia després d'aparèixer mort un coala clavat a un pal

Un coala aparegut mort clavat a un pal en Austràlia ha generat multitud de reaccions d'indignació a les xarxes socials. Koala Rescue Queensland (KRQ), una associació de defensa del marsupial, va descobrir l'animal mort en un parc natural prop de Gympie, a l'est d'Austràlia.

"Aquest pobre coala ha estat clavat a un pal amb cargols industrials", va escriure l'associació en el seu Facebook. "Va morir, però no sabem si era mort en el moment en què se'l va fixar a l'estructura". El president de KRQ, Murray Chambers, va expressar el seu empipament. "Hem tingut alguna vegada coales als que havien disparat. Altres atropellats deliberadament per cotxes, però és la primera vegada que un boig clava un coala a un lloc", va declarar al grup de mitjans de comunicació ABC. "Què és el que falla en la nostra societat? Això és profundament trist", va afegir.

Els internautes van denunciar a la pàgina Facebook de l'associació un "acte indignant". És "absolutament lamentable", va escriure Elly Bunting. "Espero que aquests éssers insignificants siguin detinguts i castigats".

Els coales, animals emblemàtics d'Austràlia, estan cada vegada més amenaçats al país. Són víctimes del canvi climàtic, de la pèrdua del seu hàbitat, d'atacs de gossos, accidents de cotxe, incendis forestals i infeccions per clamídia.

Quan van arribar els primers colons britànics a Austràlia, el 1788, hi havia més de 10 milions de coales. Com viuen a la part alta dels arbres, resulta difícil avaluar quants són, però en 2012 es calculava que hi havia 330.000.