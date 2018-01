Nou i perillós repte viral: menjar-se càpsules de detergent

Un nou repte viral, molt perillós i encara més absurd que bona part dels seus predecessors, està arrasant a la xarxa. Es tracta del "Tide Pod Challenge" i consisteix en, ni més ni menys, que menjar-se càpsules de detergent.



Segons publica USA Today, els vídeos de joves mossegant les càpsules han començat a sorgir i ja són moltes les organitzacions que han donat la veu d'alarma.



En aquest vídeo, compartit a Instagram, es pot veure com dues joves mosseguen aquestes càpsules de detergent.



L'origen

Aquestes càpsules representen un risc real per a la salut de nens, joves i adults, tal com alerten organitzacions com Consumer Reports, una entitat sense ànim de lucre. També els metges alerten les severes conseqüències d'ingerir aquests detergents, amb una gran aportació química perjudicial per a l'organisme.The Onion, una web de notícies satíriques, va escriure l'any 2015 una columna des de la perspectiva d'un nen que deia que volia menjar una pastilla de detergent blau i vermella. El 2017, els centres de control d'enverinament van rebre informes de més de 10.500 exposicions a productes de rentat d'alta concentració de detergents per a nens de 5 anys o menors, segons l'Associació Nord-americana de Centres de Control d'Enverinaments.