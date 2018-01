Caos i violència a supermercats francesos per una oferta de Nutella

La decisió d'una cadena francesa de supermercats d'oferir un descompte del 70% en la crema de cacau i avellanes Nutella va desencadenar la bogeria en diverses de les seves botigues, on els clients es van barallar per emportar-se la quantitat més alta possible d'envasos.



"La gent es va llançar a sobre, empenyent-se, trencant coses. Era com una orgia!", va declarar un empleat d'un supermercat Intermarché a Formach, al nord-est de França. "Vam estar a punt de trucar a la policia", va dir.



L'empresa es va disculpar davant els seus clients i es va declarar "sorpresa" davant la "magnitud d'aquests esdeveniments excepcionals".



La cadena de supermercats sol vendre la cèlebre crema de cacau i avellanes per 4,50 euros (5,60 dòlars) però, amb el descompte del 70%, amb prou feines costava 1,41 euros.



A les xarxes socials es van publicar vídeos en què es veia com els clients s'abalançaven sobre piles de pots de Nutella.





???? Resulta que unos supermercados hacen hoy en Francia una promo de #Nutella con un descuento del 70%. Hay varias escenas de este tipo. pic.twitter.com/kikXpakCvR — Alejo Schapire (@aschapire) 25 de enero de 2018

Ferrero, l'empresa italiana que fabrica la Nutella, es va desvincular de la iniciativa d'Intermarché i ha lamentat que aquesta promoció pugui crear "confusió i decepció" entre els consumidors.