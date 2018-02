VÍDEO | Uma Thurman publica les imatges del seu accident en el rodatge de 'Kill Bill 2'

Uma Thurman ha utilitzat el seu perfil d'Instagram per publicar el vídeo del seu accident, durant el rodatge de 'Kill Bill 2'. L'actriu ha acompanyat aquesta publicació d'un extens missatge en el qual explica tot el que va passar.



Segons apunta Uma Thurman, ella no es sentia còmoda rodant aquella escena i va demanar utilitzar un especialista d'acció. Va ser el mateix Tarantino, director de la pel·lícula, qui la va convèncer que tot aniria bé i que no hi havia cap perill en aquesta escena. Res més lluny de la realitat, ja que Thurman es va posar al volant del cotxe i va patir un accident en el qual va rebre un fort cop al cap, tal com mostren les imatges que ha publicat.





El mateix Tarantinodurant el rodatge de 'Kill Bill 2'. En concret, el director va admetre haver convençut Thurman per rodar aquesta escena. "No la vaig obligar a pujar al cotxe, però ella va confiar en mi i em va creure", va assegurar. Després d'aquesta decisió, Tarantino es va mostrar penedit per aquesta actitud. Ara, Uma Thurman, però també ha aprofitat la confiança que Tarantino va dipositar en ella i li ha excusat de la seva decisió.